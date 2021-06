Netflix diventerà un social in futuro?

Ogni utente del web sa bene quanto la componente social sia ormai al centro di qualsiasi proposta da parte del vastissimo mondo di Internet: tutte le app e piattaforme di maggior successo integrano funzioni e strumenti per mettersi in contatto con quante più persone possibili, condividendo messaggi di testo o contenuti media di vario genere.

Anche Netflix, forte di una crescita che continua imperterrita da anni, ha fiutato da tempo l’occasione di introdurre riferimenti social per incentivare gli utenti a scambiare opinioni su film e serie TV. Nelle ultime settimane sono state pubblicate dal magazine americano Protocol alcuni riferimenti all’arrivo di una novità, chiamata Netflix N-Plus, destinata a rendere il servizio di video on-demand molto più che una piattaforma per la visione in solitaria.

N-Plus è descritto dal giornale in questione come uno “spazio online in cui è possibile imparare novità sugli show Netflix e sui contenuti correlati”, facendo un evidente riferimento a nuove sezioni del sito in arrivo a breve nelle prossime settimane. Seguendo gli attuali trend, che vedono un apprezzamento crescente per chat audio e podcast, non è da escludere che il colosso dei video stia progettando una soluzione di questo tipo.

Tra le altre possibilità si intravedono anche la creazione di playlist da condividere con gli amici, in modo da avere in breve tempo un’idea dei film e delle serie TV preferite, un sistema di recensioni scritte da linkare su altre piattaforme e infine il lancio di brevi trailer che potranno essere visti anche da chi attualmente non è iscritto.

Dopo il lancio di innumerevoli serie inedite targate “Netflix Original”, e il recente successo della funzione “Riproduci qualcosa” (mirata ad aiutare gli indecisi nella scelta di un contenuto che potrebbe piacere particolarmente in tutto il catalogo), l’intrattenimento proposto dalla videoteca online più amata al mondo prende una svolta del tutto nuova: aprire una dimensione social le darà una nuova vita?