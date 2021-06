Nestlé investe in Italia nel triennio oltre 200 mln, faro su sostenibilità

L’impegno di Nestlé a investire e creare valore in Italia proseguirà anche nei prossimi anni attraverso un piano di investimenti di oltre 200 milioni di euro per il triennio 2021 – 2023 con l’obiettivo di continuare a favorire l’innovazione e trasformare gli stabilimenti del Gruppo in veri e propri Hub, con capacità internazionale, che coniughino eccellenza alimentare e sostenibilità. E’ quanto emerge dallo studio, redatto da Althesys Strategic Consultant, sull’impatto socio-economico dell’attività di Nestlé nel nostro paese dal titolo “Nestlé crea valore per l’Italia”.

Altrettanto significativi sono gli sforzi che il Gruppo sta compiendo a livello globale per la salvaguardia del nostro pianeta, dall’utilizzo entro il 2025 di packaging 100% riciclabile o riutilizzabile, al raggiungimento delle zero emissioni di CO2 entro il 2050 (con riduzione del 50% entro il 2030), fino agli impegni per incentivare l’agricoltura rigenerativa lungo tutta la filiera e la transizione verso fonti di energia rinnovabili.

L’Italia, come sottolineato dall’Ad e presidente del Gruppo Nestlé Italia e Malta, Marco Travaglia, nel corso della presentazione dello studio, si conferma tra le capofila del Gruppo grazie agli importanti risultati già raggiunti quali, ad esempio, il 96% di imballaggi già riciclabile e una riduzione del 45% delle emissioni di CO2 negli ultimi 10 anni.