NeossONE™ – One Platform, Smart Prosthetics

NeossONE™ è una soluzione esclusiva del sistema implantare Neoss®: un’unica piattaforma implantare per tre gamme di impianti, comprendente TUTTI i diametri e i pilastri implantari. In parole semplici, gli stessi componenti protesici si adattano ad ogni impianto.1



UNA piattaforma protesica, UN transfer da impronta, UN kit!

Un’unica piattaforma protesica comune a tre gamme di impianti, ovvero un unico transfer da impronta, un unico analogo d’impianto e un’unica interfaccia pilastro-impianto, per trattamenti più facili, adattabili e versatili. Un sistema con un minor numero di componenti riduce la complessità e migliora l’efficienza in termini di tempo. Tutto ciò si traduce in una soluzione davvero conveniente e in un risultato predicibile.

Perché scegliere la piattaforma NeossONE™?

In un mercato in cui è così diffusa la richiesta di semplicità, Neoss® ne ha ridefinito il significato. A differenza dei sistemi implantari tradizionali, che utilizzano oltre un migliaio di componenti, Neoss® ne ha ridotto il numero al minimo, per raggiungere il massimo livello di flessibilità e funzionalità, senza compromessi. L’utilizzo di NeossONE™, con le sue comprovate prestazioni cliniche a lungo termine, consente l’integrazione delle innovazioni nella chirurgia e nella riabilitazione protesica, fornendo vantaggi unici a tutto il team dentale.

Cosa può offrire NeossONE™ al team dentale?

Ai clinici essenzialmente risultati estetici predicibili, integrazione dei tessuti molli e precisione protesica. L’ingegnosità non sta solo nella soluzione NeossONE™, ma nel design brevettato dell’impianto Neoss®, che ottimizza la stabilità in qualsiasi tipo di osso, indipendentemente dalla qualità e dalle condizioni, ed elimina la necessità di design separati per procedure a una o due fasi. I vantaggi sono chiari: una soluzione predicibile con tempi di seduta più brevi2 e un controllo ottimizzato delle scorte.

“Il concetto NeossONE di un’unica piattaforma protesica per tutte le gamme di impianti è un enorme vantaggio per tutto il nostro team dentale. Offre soluzioni di trattamento eleganti e complete per ottenere risultati predicibili nel lungo periodo, pur mantenendo la semplicità di un inventario ridotto.” Dr Kavit N Shah, BDS, MFDS.RCS (Eng), M.Clin.Dent, MRD.RCS (Eng), The London Centre for Prosthodontics.

Per gli odontotecnici, l’opzione NeossONE™ rappresenta una soluzione intelligente e semplice, con un inventario di componenti ridotto, flussi di lavoro digitali che supportano la produzione locale o centralizzata, per offrire soluzioni personalizzate in base alle esigenze del paziente. Questo riduce la complessità delle procedure e i tempi d’implementazione, offre la massima flessibilità e rafforza le relazioni con il team del clinico.

“Sono stato probabilmente uno dei primi clienti di Neoss negli Stati Uniti (2006). Ho riconosciuto l’ingegnosità e i vantaggi tecnici fin dall’inizio: un’unica piattaforma protesica riduce l’inventario, facilita la comunicazione e fa risparmiare tempo”. Steven Pigliacelli, CDT, MDT, Marotta Dental Studio Inc.

I vantaggi sono chiari: riduzione della durata del trattamento, ottimizzazione del controllo dell’inventario e risultati superiori per i pazienti.

Informazioni su Neoss

Fondata nel 2000, da un professore in protesi dentaria ed un ingegnere, Neoss® offre soluzioni dentali intelligenti e intuitivamente semplici da usare. I prodotti dell’azienda sono progettati per consentire ai professionisti dentali di fornire trattamenti affidabili e convenienti ai loro pazienti, con eccellenti risultati nel lungo periodo. Leader di mercato con un focus sull’innovazione e l’integrità, Neoss® sviluppa soluzioni di trattamento intelligenti e lavora a stretto contatto con ogni studio dentistico per implementare la Intelligent Simplicity, rendendo più semplici anche le procedure complesse. Con la sede centrale ad Harrogate, nel Regno Unito, e il centro di ricerca e sviluppo a Göteborg, in Svezia, l’azienda ha sviluppato un’influenza globale con una presenza di lunga data sui mercati chiave.

Per saperne di più sulla soluzione NeossONE:

Visita www.neoss.com/it/prodotti-soluzioni/neossone o invia un’e-mail a info@neoss.com



1 Esclusa la gamma di impianti di diametro ridotto

2 Feedback dei clienti del programma Ambassador per gli impianti Neoss ProActive® Edge

