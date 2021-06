MotoGp Germania, Marquez torna a vincere

Marc Marquez torna a vincere e lo fa, per l’undicesima volta, sul Sachsenring nel Gp di Germania. Il pilota della Honda, tornato alle corse dopo oltre un anno per l’infortunio al braccio, ha mantenuto fino all’ultimo il vantaggio acquisito fin dai primi giri sul secondo, Oliveira. Terza piazza per il leader del mondiale, Quartararo. Il migliore degli italiani è Bagnaia, quinto, autore di una grande rimonta.