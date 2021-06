Monica Setta fa tris: a Uno Mattina in famiglia anche per la stagione 2021/2022

Monica Setta fa tris! La conduttrice, regina degli ascolti di Rai1, è stata riconfermata a pieni voti per la stagione 2021/2022 al timone di Uno Mattina in famiglia.

Le nostre indiscrezioni di qualche settimana fa trovano conferma nell’annuncio social della validissima giornalista pugliese.

Un gran “colpo di mercato”, usando il gergo calcistico, per il direttore di Rai1 Stefano Coletta che riconferma a pieni voti una validissima risorsa della tv di stato.

Con l’arrivo della Setta a Uno Mattina in Famiglia, il programma è cresciuto, di anno in anno, in termini di ascolti ottenendo alti indici di gradimento da parte dei telespettatori italiani.

Monica Setta, in tandem con Tiberio Timperi, concluderà la stagione fino all’ultimo weekend di giugno, per poi congedarsi dall’affezionatissimo pubblico per qualche mese.

Tempo di ricaricare le energie e ripartire con una nuova e spumeggiante edizione.

Anche se gli impegni della Setta non finiranno qui: come raccontato ieri, in estate sarà sempre a lavoro con l’appuntamento su Isoradio.

