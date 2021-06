Monica Setta e la riconferma a Uno Mattina in Famiglia per la stagione 2021/2022

Il post è inequivocabile: “Ve l’ho già detto che sono confermata a settembre a Uno mattina in famiglia?” Scrive Monica Setta sul suo profilo Instagram per rispondere alle centinaia di messaggi di fans che tra ieri e oggi le chiedevano se sarebbe tornata a settembre alla guida del programma con Tiberio Timperi.

Inizialmente Monica si era tenuta sul vago in attesa dell’annuncio ufficiale ai palinsesti, ma poi è uscita allo scoperto confermando l’indiscrezione che circola ormai da settimane.

Coppia vincente non si cambia e dunque Tiberio e la Setta tornano il 18 settembre dopo l’estate. Lei andrà in Sardegna come ha confidato a Timperi che le chiedeva simpaticamente dove sarebbe andata in ferie. Dopo Porto Cervo la giornalista sarà in Puglia dove per tradizione il 5 agosto festeggia il compleanno.