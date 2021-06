Milano, auto sfonda recinzione e finisce nel parco: bimbo investito, è grave

Probabilmente colto da malore un uomo di 72 anni alla guida di un’auto ha sfondato una recinzione per poi precipitare per qualche metro nel parco sottostante investendo un bambino di 3 anni che versa in gravi condizioni. E’ accaduto a Milano. Il piccolo stava passeggiando con i genitori quando è stato travolto dall’auto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e l’elisoccorso che ha portato il bambino in codice rosso all’ospedale di Bergamo.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo al volante della vettura ha perso il controllo del mezzo che è finito all’interno del parco, travolgendo il bambino. E’ rimasto ferito, ma in maniera meno grave anche il 72enne alla guida dell’auto. Illesi i genitori del bambino. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto.