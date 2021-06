Mercedes-AMG SL: in arrivo la nuova Roadster della Stella

Quasi tutto è pronto per la nuova Mercedes-AMG SL, la spider sportiva con cui la Casa della Stella sostituirà sia l’attuale Mercedes-Benz SL che la Mercedes-AMG GT Roadster. Nota anche come modello R232, rappresenterà la variante roadster della prossima Mercedes-AMG GT, con cui condividerà la piattaforma modulare MSA in alluminio che garantirà più leggerezza rispetto all’attuale modello R231.

Attesa al prossimo Salone di Monaco di Baviera 2021, in programma nel mese di settembre, la nuova Mercedes-AMG SL sarà riconoscibile per la rediviva capote in tela e avrà la configurazione a quattro posti dell’abitacolo secondo lo schema 2+2. Inoltre, sarà dotata del cambio automatico 9G-Tronic a nove rapporti e proposta anche per la prima volta nella declinazione 4Matic+ a trazione integrale.

In vendita sul mercato internazionale nel corso del 2022, la nuova Mercedes-AMG SL sarà disponibile nelle versioni SL43 con il motore 2.0 Turbo a quattro cilindri da 426 CV, SL53 con il propulsore 3.0 Turbo a sei cilindri in linea ed SL63 con l’unità 4.0 V8 biturbo da almeno 600 CV di potenza, tutte con l’alimentazione a benzina e la tecnologia EQ Boost a propulsione ibrida Mild Hybrid che fornirà la potenza supplementare di circa 30 CV. Il top di gamma, invece, sarà rappresentato dalla declinazione SL73e con la tecnologia E-Performance a propulsione ibrida Plug-In Hybrid da oltre 800 CV di potenza complessiva.