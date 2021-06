Marchetti Tech protagonista al club Officina Classica

Marchetti Tech ha partecipato all’evento patrocinato dal prestigioso club Officina Classica. Alla Presenza del Presidente Mauro Moro presso il Golf Club Cà della Nave di Martellago, con numerosi associati – si è parlato di #tecnologia applicata ai processi di verniciatura sulle auto classiche. Presenti il CEO della Marchetti Tech Dr. Joseph Anthony Miceli – ha aperto la conferenza raccontando da dove nasce l’impegno della Marchetti Tech per la produzioni di vernici che proteggono le auto classiche – per poi presentare l’intervento tecnico dell’Ing. Gianluca Lombardi il quale ha spiegato in modo molto semplice le nuove vernici al graphene e la linea Grafy-Tech- vernice speciale per la auto classiche che trova anche applicazioni in molti settori industriali che vanno dall’industria navale, macchinari, e superfici metalliche. La serata ha avuto grande successo – conferma la centralità ed l’importante ruolo del Club Officina Classica a tutela di tutti gli associati – per garantire il futuro delle loro auto – le quali hanno un grande valore sia affettivo che economico. La Marchetti Tech conferma l’impegno a condividere il suo KNOW-HOW industriale con Officina Classica.