Malala in copertina su Vogue: “Ogni ragazza può cambiare il mondo”

”Conosco il potere che una ragazza porta nel suo cuore quando si pone un obiettivo e ha una missione. Spero che ogni ragazza che vede questa copertina sappia che può cambiare il mondo”. Così l’attivista pachistana Malala Yousafzai, insignita del Premio Nobel per la Pace nel 2014 quando aveva 17 anni, ha presentato su Twitter l’edizione della rivista Vogue nella quale appare in copertina.

Vittima di un attentato dei Talebani per il suo impegno a favore dell’istruzione femminile in Pakistan, l’intervista di Malala ha ricevuto sostegno e condivisione su Twitter. In Gran Bretagna dove vive, ma non solo.