LyondellBasell pubblica il Rapporto sulla sostenibilità 2020

HOUSTON e ROTTERDAM, Paesi Bassi, 8 giugno 2021 /PRNewswire/ — LyondellBasell (NYSE: LYB) ha annunciato oggi la pubblicazione del suo Rapporto sulla sostenibilità 2020. Il rapporto evidenzia gli sforzi dell’azienda nei settori dell’eliminazione dei rifiuti di plastica nell’ambiente, contribuendo a contrastare il cambiamento climatico e sostenendo una società ispirata al benessere collettivo.

“Nonostante le sfide del 2020, il nostro team ha compiuto progressi significativi rispetto ai nostri obiettivi” ha dichiarato Bob Patel, AD di LyondellBasell. “Come azienda abbiamo adottato un approccio molto mirato e ponderato che contribuirà ad affrontare alcune delle maggiori sfide del nostro mondo, creando nel contempo valore a lungo termine per i nostri stakeholder. Questi sforzi sono parte integrante della nostra strategia per cogliere le opportunità associate alla fornitura di soluzioni sostenibili ai nostri clienti, migliorando ulteriormente la nostra resilienza e favorendo un futuro più sostenibile”.

Il rapporto evidenzia i progressi compiuti dall’azienda verso il raggiungimento del suo ambizioso piano di produrre e commercializzare due milioni di tonnellate di polimeri riciclati e rinnovabili entro il 2030, oltre ad altri risultati come:

LyondellBasell sta lavorando anche per ridurre la propria impronta di carbonio. L’azienda ha annunciato in precedenza l’obiettivo di raggiungere una riduzione del 15% delle emissioni di CO2 (equivalenti) per tonnellata metrica di prodotto prodotta entro il 2030 rispetto al 2015. L’azienda sta ampliando la propria valutazione del rischio climatico, utilizzando le raccomandazioni della Task Force di informativa finanziaria sul clima per sviluppare e definire ulteriormente le proprie ambizioni di impatto ambientale per il 2030 e oltre.

Il rapporto, disponibile su www.lyb.com/sustainability, è in linea con la Global Reporting Initiative (GRI), gli standard Sustainability Accounting Standards Board (SASB) e funge da prima comunicazione sui progressi del Patto mondiale delle Nazioni Unite.

Informazioni su LyondellBasell:LyondellBasell (NYSE: LYB) è una delle più grandi aziende al mondo nel campo dei materiali plastici, dei prodotti chimici e della raffinazione. Grazie ai suoi dipendenti in tutto il mondo, LyondellBasell produce materiali plastici e prodotti che sono la chiave per trovare soluzioni alle moderne sfide come il miglioramento della sicurezza degli alimenti grazie a imballaggi leggeri e flessibili, la purezza dell’acqua grazie a tubature sempre più resistenti e versatili e il miglioramento di sicurezza, del comfort e dell’efficienza del combustibile di molti veicoli e autocarri, garantendo inoltre la funzionalità sicura ed efficace di componenti elettronici e elettrodomestici. LyondellBasell è il principale produttore al mondo di composti di polipropilene e il più grande licenziatario di tecnologie poliolefiniche. Maggiori informazioni su LyondellBasell sono disponibili sul sito www.LyondellBasell.com.

