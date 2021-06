Luca, le lacrime e il pesto: ovazione social per Pixar

Un inno all’amicizia e all’accettazione della diversità, per sfondo la Liguria tra trenette al pesto, mare cristallino e colazione con la focaccia. ‘Luca’, il nuovo film d’animazione Pixar diretto da Enrico Casarosa disponibile in streaming in esclusiva su Disney+ dallo scorso 18 giugno, conquista il pubblico italiano che a poco più di 24 ore dall’uscita inonda di ‘cinguettii’ Twitter applaudendo – molto commosso – alla storia dei due giovani ‘mostri’ marini e dell’estate che cambierà la loro esistenza.

“Luca è il nuovo film Disney Pixar, e come al solito, è bellissimo. Spensierato, dolce e commovente, il film parla di una forte amicizia e dell’accettazione del diverso. Animazione da dieci e lode, colori sgargianti e dettagli pazzeschi. Bello bello bello”, il primo fra le centinaia di commenti dedicati al lungometraggio animato. Tante le “lacrime”, “lacrimone”, “pianti” degli utenti commossi, che ‘bacchettano’ bonariamente la Pixar perché “non posso piangere sempre così” e “ogni volta piango come una fontana”. “Fatevi un grandissimo favore: accendete il pc e guardatelo. Regalatevi l’ora più bella di sempre”, consigliano, mentre sottolineano come “la Pixar con Luca continua la sua striscia di film capolavoro”.

“Appena finito di vedere Luca – continuano -. A mio parere uno dei migliori film Pixar” perché è “italianità allo stato puro, e non ci si sofferma ai soliti e banali stereotipi!”. E ancora: “Pixar ha fatto un grandissimo lavoro. Uno dei film animanti più belli di sempre”, “ho appena visto Luca della Pixar e sono innamorata, i colori, le scene, la musica, la trama, tutto perfetto!! Mi sono emozionata tantissimo” mentre “i dettagli super realistici dei film Disney-Pixar sono qualcosa di impressionante e magnifico”.

E da bravi italiani, stavolta con un pizzico di campanilismo ligure vista l’ambientazione alle Cinque Terre, a colpire è anche il cibo servito in tavola a Luca e agli amici, con decine e decine di immagini che raffigurano delle gustose trenette al pesto in versione animata o “focaccia e cappuccino. Persino il nuovo film Pixar Luca esalta questa deliziosa colazione tipicamente ligure”.