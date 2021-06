Lino Banfi ospite degli Europei a casa The Jackal

Il debutto degli azzurri è stato commentato in diretta dai The Jackal con risultati straordinari.

L’ironia e la leggerezza di Ciro, Fabio, Aurora, Fru, Claudia e Simone e dei loro ospiti Carolina Morace, Stefano De Martino e Michela Giraud hanno coinvolto più di centomila spettatori per un totale, secondo i dati Auditel digital, di oltre centomila streams (LS). Un pubblico molto giovane, con quasi il 60% degli spettatori di età inferiore ai 45 anni. Ottimi anche i risultati dell’offerta on demand, con oltre centocinquantamila legitimate streams e 25 mila ore di visione (TTS-D) tra sabato 12 e domenica 13.

I The Jackal sono già pronti per tornare in esclusiva su RaiPlay, per il secondo appuntamento di “Europei a casa The Jackal” per la partita Italia – Svizzera, di mercoledì 16 giugno (ore 21).

Gli Azzurri di Mancini, dopo la vittoria per 3-0 contro la Turchia, troveranno sulla loro strada i ragazzi di Petković, reduci dal pareggio con il Galles e desiderosi di fare risultato, per incamerare punti preziosi per la qualificazione. A raccontare le azioni salienti del match, come in un classico appuntamento tra amici, saranno appunto Ciro, Fabio, Aurora, Fru, Claudia e Simone, in compagnia di Lino Banfi, Vincenzo De Lucia, Marco Mazzocchi e Clementino, ospiti del loro salotto per i 90 minuti di partita.

Con un occhio al campo ed uno ai social, i protagonisti non si risparmieranno in commenti e reazioni davanti alle azioni più emozionanti. Appuntamento dunque mercoledì 16 giugno, poi domenica 20 per la sfida tra Azzurri e Galles.

Ogni puntata del programma andrà in diretta dal CPTV di Napoli.