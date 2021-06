Linea Verde: la puntata del 6 giugno

Linea Verde, nella puntata in onda il 6 giugno alle ore 12.20 su Rai1, si muoverà sulle tracce di Napoleone in due territori molto importanti sia per la sua storia che dell’Italia.

Nel 1821, esattamente 200 anni fa, moriva Napoleone Bonaparte, l’uomo che come pochi altri riuscì a cambiare la storia europea e la cui memoria, ancora oggi, suscita riflessioni e dibattiti.

Le anticipazioni della puntata

A Roma, presso i Mercati di Traiano, Ingrid Muccitelli racconterà tutte le fascinazioni che Napoleone subì nei confronti dell’antichità classica e dell’impero romano.

Beppe Convertini, dall’isola d’Elba, guiderà il pubblico tra scenari indimenticabili, aziende agricole, e percorsi storico-culturali.

Napoleone, in esilio, sbarcò a Portoferraio il 4 maggio del 1814 e vi rimase per dieci mesi. Un tempo sufficiente a cambiare per sempre la vita degli isolani.

Costruì dimore e giardini, si interessò di ingegneria, di estrazione mineraria, di viticoltura. Qui la sua presenza ha alimentato storie e leggende, ha ispirato libri e film.

“Linea Verde” seguirà il mito napoleonico come chiave per l’esplorazione dell’isola e dei suoi tesori. L’isola d’Elba, infatti, è anche uno scrigno di bellezza, di biodiversità e di tradizioni enogastronomiche.

Si parlerà di vino, di cioccolatini da record, di meravigliosi orti e dei loro frutti come fragole e carciofi, e si percorrerà la costa in canoa per raggiungere le antiche miniere.

Peppone incontrerà gli asini amiatini che da tanto tempo vivono all’Elba e farà la conoscenza di uno chef e dei suoi preziosi ingredienti isolani.

Da non perdere le ricostruzioni storiche in costume d’epoca e le gesta di un apicoltore molto particolare.