Lido Monica: il nuovo programma di Monica Setta su Isoradio

Parte domani il nuovo programma su isoradio della giornalista e conduttrice di rai 1 Monica Setta. Lido Monica sarà una striscia quotidiana in onda tra le 12 e le 13 tutti i giorni fino a settembre. Quattro chiacchiere sotto il metaforico ombrellone tra attualità costume e Life style per Monica Setta che è stata appena confermata alla conduzione di Uno mattina in famiglia insieme a Tiberio Timperi anche per la terza stagione 2021/2022. Monica ha anche un libro in classifica: Quadrare i conti, manuale di economia per le famiglie di rai libri, uscito l’8 aprile è già alla terza ristampa.

Ma chi saranno gli ospiti della prima settimana di Lido Monica ?

Apre Francesca Valla al secolo tata francesca con cui si parla di compiti per le vacanze dei ragazzi poi Lavinia Orefici autrice di Elisabetta II dalla a alla zeta che racconterà i retroscena dei reali inglesi quindi Pino Strabioli (il Caffè di rai 1) e Giorgio Borghetti (un posto al sole)