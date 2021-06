Le star a Dubai: l’ospitalità parla italiano grazie a Carlo Scavone

Tutte le star fanno tappa a Dubai. Da Alberto di Monaco a Will Smith, da Steven Seagal a CR7, chiunque arrivi a Dubai viene accolto dall’abbraccio mondano di Carlo Scavone. Italiano. Pugliese d’origine.

Un vero e proprio Cicerone d’eccezione negli Emirati, conosciuto e amato da moltissimi personaggi di alto profilo.

Scavone è un vero orgoglio per il bel Paese. Il suo è uno stile impeccabile da vero gentiluomo italiano del Sud, da oltre una decade opera nel mondo degli Emirati Arabi Uniti e più in generale in tutto il Medio Oriente nel settore dell’ospitalità e degli eventi.

Per chiunque visiti Dubai è ormai un must farsi aiutare durante la propria permanenza da lui, che è stato uno dei primi italiani ad esprimersi professionalmente ad alto livello; chi si trovi anche solo di passaggio nella terra degli emiri sicuramente cerca di incontrarlo.

L’eleganza tipica del Re della moda Giorgio Armani si riverbera in questo raffinatissimo oste moderno che nel cuore del Burj Khalifa – l’edificio alto quasi 830 metri intitolato all’emiro di Abu Dhabi, siede quotidianamente alla guida delle operazioni dell’Armani Hotel di Dubai.

Carlo è partito da lontano, dal profondo Meridione, precisamente dalla Puglia, per giungere dopo un cursus honorum di tutto rispetto alla “Corte di Re Giorgio” nella Downtown di Dubai, una delle zone più esclusive al mondo.

Ormai è un punto di riferimento per tutti gli italiani – e non – che si arrivano in Terra d’Arabia per affari o anche solo per vacanze, ma di lusso. Che sia solo per pochi giorni oppure per trasferirsi a titolo definitivo, tutti negli Emirati sono alla ricerca della sua opinione e del suo punto di vista. “Con il suo proverbiale sorriso cerca di accontentare tutti”, ci racconta al telefono un italiano che si è trasferito a Dubai.

Schivo e riservato nella vita privata, alterna interventi in qualità di esperto del settore per prestigiosi master universitari a serate ad alto contenuto di jet set internazionale.

Soprattutto preferisce lasciar parlare i suoi risultati professionali invece del gossip (ne saprà di cose, visto che è a contatto con i principali vip). Grazie al suo profilo Instagram (CARLODXB) possiamo guardarlo quasi dal buco della serratura, assaporare uno scorcio della vita glamour di un italiano che quotidianamente ha a che fare con star internazionali di ogni tipo: dalle modelle di Victoria Secrets, come Alessandra Ambrosio, a superstar del Cinema mondiale come Penelope Cruz o personaggi dello sport come ad esempio Charles LeClerc (anche lui testimonial del Giorgio nazionale).

Se passate da Dubai, cercate di trovare il modo di incontrarlo; se siete fortunati magari vi porterà a gustare il famoso Golden Cappuccino, in oro 24 Karat, in cima alla torre più alta del mondo, con una vista mozzafiato.