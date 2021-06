Le soluzioni per macchine per il confezionamento fanno un salto qualitativo con la comunicazione IO-Link Wireless di CoreTigo

CoreTigo sprigiona tutte le potenzialità delle macchine per il confezionamento, superando i limiti tradizionali grazie alla tecnologia di controllo wireless ad alte prestazioni

NETANYA, Israele, 14 giugno 2021 /PRNewswire/ — I professionisti delle macchine per il confezionamento usano IO-Link Wireless per portare la flessibilità, l’adattabilità e la capacità delle macchine su nuovi livelli. Progettati per l’automazione industriale, i protocolli di comunicazione di livello cablato scalabili e affidabili e i prodotti complementari risultano indispensabili per il packaging nell’era di Industry 4.0. La domanda di personalizzazione di massa, la gestione di materiali, dimensioni e forme di imballaggio diversi, l’eliminazione dei tempi di conversione e la raccolta di dati da qualsiasi luogo per l’analisi e la manutenzione predittiva sono fondamentali, pertanto emerge chiaramente la necessità di nuovi metodi di comunicazione per le macchine per il confezionamento.

In un recente evento intitolato “ARC European Industry Forum 2021” organizzato da ARC Advisory Group, questo tema è stato discusso durante la conferenza “La connettività wireless migliora le macchine per il confezionamento”. Il costruttore di macchinari belga D.Cloostermans-Huwaert, rappresentato dal proprio Process Engineering Manager Manu Peelman, ha spiegato come IO-Link Wireless offra la soluzione a queste esigenze. Peelman ha illustrato come Cloostermans utilizza IO-Link Wireless per rispondere alle richieste dei propri clienti per gestire vari modelli, ridurre al minimo i tempi di conversione, contenere i costi di manutenzione e mantenere le macchine costantemente in funzione.

Un esempio di utilizzo di IO-Link Wireless è stato trattato lo scorso aprile su Packaging World, ProFood World e Automation World. Oltre a illustrare i diversi vantaggi per le macchine per il confezionamento derivanti dalla tecnologia wireless industriale di CoreTigo, è stato illustrato come il costruttore tedesco di macchinari PROTION la integri direttamente nei suoi prodotti. È stato posto l’accento sul fatto che IO-Link Wireless è indipendente dai fornitori, pertanto è in grado di lavorare con sensori e attuatori come pompe a vuoto e pinze di diversi produttori e gestirli tutti contemporaneamente.

Considerato parte integrante del futuro delle macchine per il confezionamento, CoreTigo è stato invitato a parlare nella sessione “PACK to the future” nell’ambito della prossima edizione di PACK EXPO, che si terrà a Las Vegas. CoreTigo presenterà le sue soluzioni IO-Link Wireless per il packaging lunedì 27 settembre alle 10:30 e martedì 28 settembre alle 15:30, ora locale. CoreTigo presenterà i recenti progetti di packaging che incorporano la propria tecnologia wireless nelle macchine per il confezionamento, i prossimi progetti e risponderà alle domande del pubblico.

Informazioni su CoreTigo

CoreTigo sta rimuovendo i vincoli dello spazio industriale fornendo soluzioni di comunicazione IO-Link Wireless ad alte prestazioni per costruttori di macchinari, integratori di sistemi e produttori di apparecchiature industriali. I prodotti di CoreTigo consentono la progettazione e il retrofitting di macchine e linee di produzione che prima non erano possibili. Queste soluzioni aumentano la flessibilità, l’adattabilità e la modularità con conseguente efficienza in termini di costi, maggiore produttività e riduzione dei tempi di inattività. Adottato dai leader dell’industria, lo standard globale IO-Link Wireless, adatto agli ambienti industriali più difficili e alle applicazioni di controllo del movimento, fornisce connettività di livello cablato per milioni di sensori, attuatori e dispositivi industriali in tutto il mondo.

