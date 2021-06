Le Maglie di Euro 2020

Mancano ormai pochi giorni all’inizio di EURO 2020 e cresce la curiosità sulle maglie.

La kermesse calcistica, rinviata lo scorso anno in seguito all’emergenza Covid-19, ha mantenuto il nome originale nonostante si giocherà nel 2021.

In attesa di scoprire quando gioca l’Italia, ecco uno sguardo sugli sponsor tecnici e sulle maglie da gioco.

Questa è la distribuzione degli sponsor tecnici di questa edizione. Netto predominio per la Nike, con ben nove nazionali. Una in meno, invece, per Adidas, seguita da Puma.

Nike (9): Francia , Inghilterra , Olanda Bassi , Portogallo , Croazia , Finlandia , Turchia , Polonia , Slovacchia

Francia , Inghilterra , Olanda Bassi , Portogallo , Croazia , Finlandia , Turchia , Polonia , Slovacchia adidas (8): Germania , Spagna , Belgio , Russia , Galles , Svezia , Scozia e Ungheria

Germania , Spagna , Belgio , Russia , Galles , Svezia , Scozia e Ungheria PUMA (4): Italia , Austria , Svizzera e Repubblica Ceca

Italia , Austria , Svizzera e Repubblica Ceca Joma (1): Ucraina

Ucraina Hummel (1): Danimarca

Danimarca JAKO (1): Macedonia

E’proprio la nazionale macedone ad aver cambiato la divisa da gioco disegnata da Jako. La maglia per gli europei, infatti, non era piaciuta ai tifosi per via del cambio della gradazione di rosso. La Federcalcio della Macedonia ha chiesto di poter giocare con le precedenti maglie.