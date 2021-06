L’Atelier delle Meraviglie: la puntata del 10 giugno

“L’ATELIER DELLE MERAVIGLIE” torna in prima serata su Real Time giovedì 10 giugno, con un nuovo imperdibile appuntamento, dal titolo: “Uno scambio di ruoli”.

Le anticipazioni della puntata

Nell’episodio in onda questa settimana, del format sul wedding targato Pesci Combattenti, ne vedremo proprio di tutti i colori: per accontentare la richiesta della madre della sposa, Giampaolo decide di seguire per la prima volta la vendita nel reparto donna con l’aiuto di Alessia, lasciando alla madre il compito di seguire lo sposo. Nel frattempo, in Atelier si svolgono le selezioni per trovare una nuova assistente per Giampaolo.