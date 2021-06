Lamborghini Urus Evo: in arrivo il restyling per la Super SUV italiana

Entro fine anno dovrebbe debuttare la nuova Lamborghini Urus Evo, ovvero la versione restyling della Super SUV prodotta dalla Casa del Toro. La commercializzazione, invece, partirà nel corso dell’anno prossimo. Attualmente sottoposta ai test di collaudo sull’infernale circuito tedesco del Nurburgring, sarà riconoscibile per il design aggiornato in termini di evoluzione e non di rivoluzione dal punto di vista stilistico.

Per la declinazione standard della nuova Lamborghini Urus Evo sarà confermato l’attuale propulsore a benzina 4.0 V8 biturbo da 650 CV di potenza e 850 Nm di coppia massima, ma dotato della tecnologia MHEV a propulsione ibrida Mild Hybrid da 48V che consentirà di incrementare la potenza complessiva fino a circa 680 CV. Per quanto riguarda le prestazioni, la velocità massima supererà gli attuali 305 km/h, mentre l’accelerazione da 0 a 100 dovrebbe ammontare a 3,5 secondi.

Nel 2023, invece, la gamma della nuova Lamborghini Urus Evo sarà ampliata alla configurazione Plug-In Hybrid da 830 CV di potenza complessiva, grazie all’abbinamento tra il suddetto propulsore a benzina e l’unità elettrica dedicata. Inoltre, non è escluso che possa adottare la sigla ST-X.

Introdotta nel 2018, la Super SUV italiana Lamborghini Urus è stata proposta fino ad oggi anche con i pacchetti Body Color Package, Off-Road Package e Shiny Black Package, nonché nelle versioni speciali denominate Graphite Capsule e Pearl Capsule.