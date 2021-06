L’Allegria, il nuovo singolo di Gianni Morandi scritto da Jovanotti

Grande successo per L’allegria, la nuova canzone di Gianni Morandi, scritta da Lorenzo Jovanotti e prodotta da Jovanotti insieme al gigante della produzione discografica mondiale Rick Rubin.

Sonorità arabeggianti, una ritmica drum n’ bass che picchia nella testa e un rombo di motore, metafora di una ripartenza a 100 all’ora, fanno da intro al brano, un rock’n roll acrobatico che prende per mano l’ascoltatore scaraventandolo in un ritmo trascinante che contraddistingue i 3 minuti e 25 secondi de L’allegria. Al centro di tutta la canzone una voglia irrefrenabile di leggerezza per un nuovo inizio in cui è vietato sentirsi stanchi e tristi. Un auspicio, ma anche una spinta a ripartire e come canta Morandi nel ritornello, arrangiato a mo’ di mantra salvifico del buonumore”Quant’è bella l’allegria devo ricordarmelo / ho bisogno di allegria non dimenticarmelo“.

L’allegria è uno stato d’animo di contentezza. Durante la registrazione Gianni ha chiesto a Jova “Ti scoccia un po’ darmi questa tua canzone?”. E Lorenzo ridendo: “Moltissimo! Ma l’unico motivo per cui te la regalo è che se la canti tu sono ancora più contento!”.

Il brano

E’ una scarica di energia pura, è un’iniezione di buon umore. È molto più di un tormentone, è una vera canzone, libera e con qualcosa di selvatico e irresistibile. E’ l’inno della ripartenza, finalmente col sorriso sulle labbra. Non è una posa ma la rottura di tutte le pose per gettarsi nella vita, nell’estate.

Sabato 5 giugno Morandi e Jovanotti hanno deciso. Lunedì 7 erano insieme al Pinaxa Studio di Milano e venerdì 11 giugno il brano era già disponibile su tutte le piattaforme e in tutte le radio. Non “a sorpresa”, come spesso si tende a definire le recenti uscite discografiche, ma con una corsa all’ultimo respiro da tanta che era la voglia di condividere la gioia di questa canzone che segna a tutti gli effetti la spinta per ripartire di Gianni, di Lorenzo, e di tutto il nostro Paese.

Come è nata la canzone

“Da tempo chiedevo un pezzo a Lorenzo– ha rivelato Morandi– sono un suo grande fan e mi sarebbe piaciuta una canzone fresca, vitale, un po’ come Ragazzo Fortunato o Penso positivo. Lorenzo è un artista unico, innovativo, sempre avanti. Quando ho avuto l’incidente in giardino con il fuoco, bruciando le sterpaglie, ci siamo sentiti dall’ospedale ed è sempre stato molto affettuoso con me. Poi nei giorni della ripresa mi ha detto “Gianni ho avuto un’idea, non mi sono dimenticato” e mi ha mandato L’allegria che mi ha conquistato subito perché è travolgente e completamente diversa da tutto quello ho fatto. Un bellissimo regalo che a tutti e due è sembrato perfetto proprio per questo momento!”.

Registrato tra lo studio ShangriLa di Rubin in California, il Karakorum studio di Cortona, e il Pinaxa studio di Milano per Sony Columbia, il singolo è il ritorno alla discografia dell'”eterno ragazzo” di Monghidoro dopo 4 anni. A poche ore dall’uscita L’allegria aveva già scatenato tutti con il suo sound fresco e travolgente e ha già spopolato sui social con l’hashtag #UnCalcioERipartire, il verso della canzone che fin da subito ha assunto un significato profondo e corale per tutti, perché L’allegria è una cosa seria.

“Ho sempre pensato a Gianni come a una specie di “garante” artistico del carattere migliore degli Italiani, quello positivo, indomito, capace di reinventarsi, talentuoso, romantico, poetico e lavoratore. Quando ci siamo parlati dopo l’incidente ho iniziato a pensare a una canzone e riascoltando il demo de L’allegria mi è sembrata giusta perché parlava di lui, ma aveva dentro qualcosa su quello che lui incarna nel suo essere Gianni Morandi. Era il momento perfetto per farla uscire! – ha dichiarato Lorenzo- Ho pensato che cantata da Morandi, che non è prestato al rock and roll ma lo è veramente e da sempre, avrebbe preso ancora più forza che se gli avessi proposto un duetto! Morandi è Morandi, lui è più di un duetto, lui contiene nella sua voce milioni di Italiani e italiane. Uscire oggi, con questo strano sentimento che accompagna le nostre vite, con questa bella allegria che accompagna queste nostre prime uscite e con una innegabile necessaria speranza nel fatto che il peggio sia passato. “

Jovanotti e Morandi si sono conosciuti nel primo show di Fiorello su Rai1 quando in tre cantarono una “ragazzo fortunato” diventato un classico di Techetechetè.

Nell’estate del 2019, Morandi è stato ospite al Jova Beach Party di Marina di Cerveteri e insieme hanno dato vita ad un momento di show unico sul palco di quello che nessuno sospettava essere uno degli ultimi grandi eventi live dal vivo, una festa in spiaggia per 600 mila persone!

Il rapporto che li lega è di stima e di grande affetto reciproco.

Qualche giorno fa Jovanotti ha scritto sui suoi social: “Gianni Morandi, tu sei arrivato come il genio di Aladino (quindi in questo caso io sono Aladino), sappilo! Lo dico pubblicamente per quei due tre nel mondo che ancora non sanno che grande artista ed essere umano sei!”

L’allegria diventerà un classico, lo è già, il suo destino è essere suonata ed eseguita alle feste, alle sagre, negli stadi, all’ultimo giorno di scuola, nei matrimoni, ovunque ci sia bisogno di liberare la miglior pazzia che ci teniamo dentro. È una canzone selvatica, pur restando un pezzo d’autore cantato da uno dei migliori interpreti di sempre.

Morandi è sicuramente un artista unico. La collaborazione con Lorenzo Jova segna un nuovo inizio, una nuova avventura. E per tutti noi finalmente, l’inizio di una ritrovata Allegria.