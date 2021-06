La ricetta di Cisco per il cloud: infrastruttura, soluzioni, sicurezza e applicazioni per garantire un’esperienza digitale senza precedenti

L’annuncio in breve:



– Le novità sono state presentate durante l’evento ‘Future Cloud’ dedicato alle innovazioni pensate dall’azienda per l’hybrid cloud



– Una nuova e rivoluzionaria piattaforma di cloud ibrido per il prossimo decennio: Cisco UCS® X-Series, powered by Cisco Intersight™



– Aziende leader come KBR, Kaleida Health, Rakuten Mobile hanno condiviso con i partecipanti la loro esperienza con Cisco per la creazione e l’implementazione di strategie cloud



Milano, 16 giugno, 2021 — Cisco (NASDAQ: CSCO) ha annunciato importanti innovazioni che consentono alle aziende di accelerare il percorso di trasformazione digitale che le vede impegnate a portare un crescente numero di risorse nel cloud.

Il mondo iperconnesso e distribuito in cui le aziende operano non può prescindere da una corretta strategia cloud e dall’esigenza di garantire alle persone un’esperienza digitale ottimale, indipendentemente dal luogo in cui si trovano e dal momento in cui accedono ad una applicazione. È necessario adottare un modello operativo in cui il cloud è al centro e che si fondi su velocità, insights e controllo per gestire la sempre maggiore distribuzione di applicazioni, utenti e persone.

Migliori risultati grazie al cloud



Negli ultimi sei anni, Cisco ha fatto investimenti multimiliardari per integrare il cloud in ogni aspetto del suo business, concentrando le energie nell’aiutare i clienti a sviluppare strategie cloud complete in cinque aree chiave: Continuità, Insights, Sicurezza, Connettività e Operations.

L’azienda ha evidenziato come ha sviluppato la sua strategia cloud in diverse di queste aree per aiutare le aziende a connettersi, proteggersi e automatizzare, offrendo esperienze digitali di qualità in un mondo cloud ibrido.

“La qualità dell’esperienza che si garantisce agli utenti è la chiave del successo in un mondo digitale,” afferma Todd Nightingale, SVP e GM, Enterprise Networking and Cloud di Cisco. “Siamo sempre più impegnati nel supportare i nostri team tecnici per fornire in modo sicuro le migliori esperienze applicative possibili. Solo Cisco può abilitare soluzioni di cloud ibrido, l’observability, gli insights e l’automazione necessari per essere veramente cloud smart.”

Le nuove innovazioni di cloud ibrido annunciate includono:



Hybrid Cloud Operations:



– La nuova Cisco UCS® X-Series: Cisco Unified Computing System™ (UCS) è utilizzato nei data center da oltre 50.000 clienti in tutto il mondo. Completamente integrato con Cisco Intersight, UCS X-Series è un sistema unico nel suo genere, progettato per operazioni ibride dal cloud e attraverso i cloud. Unendo il meglio dei sistemi rack e blade e con la rivoluzionaria tecnologia UCS X-Fabric, è costruito per la versatilità dei workload di oggi ed è future-ready per le innovazioni del prossimo decennio.

– Intersight Cloud Orchestrator: fornisce un framework di automazione low-code e facile da utilizzare che semplifica i flussi di lavoro complessi, in modo che l’IT Ops possa facilmente orchestrare l’infrastruttura e i carichi di lavoro e accelerare la delivery dei servizi.

– Intersight Workload Engine: una potente piattaforma per workload moderni e nativi del cloud. Costruito su open-source Kubernetes e Kernel-based virtual machine (KVM) utilizzando la virtualizzazione container-native, Intersight Workload Engine è un sistema operativo Cisco per HyperFlex™ con gestione SaaS.

– Cisco Service Mesh Manager: una nuova estensione di Intersight Kubernetes Service, che offre una profonda observability e una gestione semplificata con sicurezza policy-based e una visualizzazione intuitiva delle topologie dei servizi su cluster K8s on-prem e nel cloud.

– Cisco Cloud ACI: disponibile su AWS, Azure e ora su Google Cloud con disponibilità generale pervista per il prossimo autunno. Il modello operativo e di policy comune di Cloud ACI® riduce drasticamente il costo e la complessità della gestione delle implementazioni ibride e multicloud.

– Maggiori informazioni su ulteriori nuovi prodotti che supportano le operazioni di cloud ibrido qui.

Observability e Insights:



– Integrazione di ThousandEyes Internet and Cloud Intelligence con Cisco Catalyst® 8000 Edge Series for SD-WAN e gli switch Cisco Nexus® 9000 per data center per fornire ai clienti informazioni preziose sullo stato della rete e sulle prestazioni delle applicazioni, monitorando il perimetro, le filiali, i data center e ogni punto della rete WAN tra l’utente e le applicazioni.

– Nexus Dashboard Orchestrator agisce come pannello di controllo per la configurazione e la gestione di policy comuni attraverso più siti ACI on-prem, AWS, Microsoft Azure e Google Cloud dal prossimo autunno.

Customer Experience (CX) Services for Cloud



– CX Business Critical Services for Cloud forniscono servizi di consulenza ed expertise per progettare, implementare, proteggere e ottimizzare le trasformazioni digitali.

– CX Intersight Workload Optimizer Services migliorano il consumo di risorse delle applicazioni nel cloud.

– CX Advanced Services for ThousandEyes and SD-WAN offrono la migliore esperienza applicativa per le soluzioni cloud, fornendo un design avanzato e l’integrazione per ridurre la complessità e velocizzare la trasformazione.

– Custom Quick Start Solutions forniscono servizi per l’automazione end-to-end e l’infrastructure-as-code (IaC).

Il parere delle aziende:



“Poiché le organizzazioni si affidano sempre più spesso ad applicazioni cloud che si trovano in cloud diversi, la gestione di questi ambienti IT ibridi diventa estremamente complessa. I team IT devono monitorare e ottimizzare le esperienze delle applicazioni, lavorando insieme agli sviluppatori. I responsabili IT dovrebbero considerare le ultime innovazioni in ambito cloud ibrido di Cisco come un segnale deciso per posizionare l’azienda come un abilitatore cloud-neutral per le imprese e per affrontare le sfide dei clienti, fornendo soluzioni di cloud ibrido che aiutino a rendere più facile l’implementazione delle loro strategie cloud.” — Stephen Elliot, Program Vice President, I&O, Cloud Operations, and DevOps, IDC



“KBR adotta una visione cloud-agnostica per i clienti e le nostre operazioni IT interne, assicurando che i carichi di lavoro siano collocati nel cloud dove ha più senso per il cliente, per la nostra azienda e per la bottom line. Le nuove innovazioni di Cisco per il cloud ibrido si allineano perfettamente alla nostra visione del cloud, i nostri obiettivi per l’automazione IT, il monitoraggio, la modernizzazione dell’infrastruttura e il miglioramento della nostra sostenibilità grazie a minori emissioni.” — Jeff Hawks, KBR Information Technology, Director of Compute & Communications



“Kaleida Health si affida a Cisco per le tecnologie cloud ibride critiche, le quali hanno un impatto sulle cure di elevata qualità offerte ai pazienti e sul fornire un accesso di rete sicuro alle cartelle cliniche elettroniche, alla telemedicina e ad altre applicazioni in quasi 80 siti. Le ultime innovazioni di Cisco, tra cui UCS X Series, Cisco Intersight, Nexus Dashboard e Nexus 9000 e ACI, ci permetteranno di accelerare le nostre iniziative digitali mentre ci espandiamo nel cloud, ottenendo maggiore flessibilità e costruendo un modello operativo comune in tutto il nostro ambiente cloud ibrido.” — Tom Hull, CIO, Kaleida Heath



“Cisco è stato un partner prezioso per il nostro lancio della rete mobile cloud-native di Rakuten Mobile in Giappone. Sfruttando l’infrastruttura cloud Nexus 100G e 400G ad alte prestazioni di Cisco, l’automazione e l’observability della rete, stiamo raggiungendo i nostri obiettivi non solo di offrire la migliore esperienza di connettività mobile ai nostri clienti in Giappone, ma anche ai clienti delle telco, delle imprese e del settore pubblico attraverso la Rakuten Communications Platform a livello globale.” — Tareq Amin, Chief Technology Officer, Rakuten Mobile



Risorse a supporto:



– UN/BOX the Future: Introducing Cisco UCS X-Series powered by Intersight



– UN/BOX Your Hybrid Cloud Future di Kaustubh Das

– Enriching SD-WAN Visibility with Cisco ThousandEyes Internet and Cloud Intelligence di JL Valente

– ThousandEyes Expands Global Vantage Points Across Cisco SD-WAN Platforms for Optimized Digital Experience di Angelique Medina

– Full-Stack Observability: A Quick Introduction for Networkers di Eric Thiel

– Diving Deeper into Hybrid Cloud Operations with Intersight di Vijay Venugopal

# # #

Cisco



Cisco (NASDAQ: CSCO) è leader tecnologico mondiale che dal 1984 è il motore di Internet. Cisco stimola nuove possibilità re-immaginando le vostre applicazioni, proteggendo i vostri dati, trasformando la vostra infrastruttura e potenziando i vostri team per un futuro globale e inclusivo. Scopri di più su The Network e seguici su Twitter @CiscoItalia. Digitaliani: l’impegno Cisco per la Digitalizzazione del Paese.

Ufficio Stampa



Cisco



Marianna Ferrigno

email: pressit@external.cisco.com



Prima Pagina Comunicazione



Valentina Ghigna, Marzia Acerbi

Tel: 02 91339811

email: ciscocorporate@primapagina.it