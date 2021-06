La notte s’ illumina grazie alle bollicine Mood, avete notato la Medus? Vip in delirio

La movida notturna è pronta a illuminarsi. Adesso c’è una nuova moda, tutta da bere, tutta piena di bollicine: sta spopolando perché è unica e fluorescente.

Si tratta del Prosecco Mood Luminous, neonato nel settore beverage che piace a molti vip.

In pochissimi mesi ha già fatto i primi passi ed è stato un ottimo lavoro, visto il periodo difficilissimo che stiamo vivendo. Ne parla oggi Libero con un pezzo che sta facendo il giro della Rete.

Come racconta il sito beverfood, specializzato in questo settore, la bottiglia Mood Luminous ha una grande (e forse unica) particolarità: grazie ad un’installazione al suo interno si illumina di verde facendo brillare il volto della Medusa, che è il tratto distintivo di questo prosecco.

Una referenza firmata da Cantine Riondo, una dei player più importanti del comparto degli sparkling italiani che si è legato in una partnership produttiva con Mood Wine, un progetto dietro cui c’è un la mano di Driss El Faria con la sua 25H Holding insieme a un gruppo di giovani imprenditori.



E poi la Medusa ha anche un significato mitologico molto forte, importante. Accattivante. Forse anche per questo motivo in molti locali, che hanno ripreso la movida notturna, sta andando a ruba: una nuova moda, un trend del tutto insolito? Forse sì. Ma per adesso sembra davvero un’idea geniale.

E molti vip, in Italia o all’estero, sono pronti a brindare nel cuore della notte con questa bottiglia fluo.



Questo prodotto, sicuramente, è destinato a scardinare il mercato rompendo l’egemonia francese.

Insomma, oltralpe i cugini parigini devono rassegnarsi alla vittoria italiana per quanto riguarda le bollicine, oltre alla musica dopo la vittoria all’Eurovision Song Contest dei Maneskin.

Ma il vero significato di questa medusa fluorescente è che illumini le notti italiane, lasciando alle spalle tutto quello che abbiamo vissuto.