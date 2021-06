Juventus, aumento di capitale da 400 milioni

La Juventus vara l’aumento di capitale da 400 milioni e annuncia il nuovo in carico per Maurizio Arrivabene in società. “Il CdA esamina gli impatti della pandemia sui tre esercizi 2019/22, stimabili ad oggi in euro 320 milioni complessivi quali effetti economici negativi diretti ed indiretti. Confermati gli obiettivi strategici di lungo periodo di cui al piano di sviluppo 2019/24 in tema di competitività sportiva e sostenibilità economico-finanziaria”, si legge in una nota.

“A sostegno del piano, che, a causa della pandemia, sarà oggetto di revisione nel primo semestre dell’esercizio 2021/22, il CdA ha definito le linee guida di un rafforzamento patrimoniale mediante aumento di capitale sociale fino a euro 400 milioni. Conferimento di deleghe relative all’Area Football al Consigliere di Amministrazione Maurizio Arrivabene”, si legge ancora.