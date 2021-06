Just fit 2.0 mostra i muscoli, ecco perché la rivoluzione passa da qui

Le palestre riaprono i battenti e si tratti di un giorno molto desiderato, dopo un anno e mezzo di chiusura a causa della Pandemia.

Anche a Milano Just Fit 2.0, che è nata da un’ idea di Mattia Picco e Andrea Santagostino, torna ad allenare i propri clienti.

“Nel 2016, anno in cui abbiamo aperto il nostro primo Studio in via Maddalena nel centro di Milano, volevamo connettere il mondo della tecnologia al mondo del fitness, utilizzando un sistema di allenamento innovativo(ems training) che da la possibilità di eseguire un Workout personalizzato in soli 20 minuti seguito da personale qualificato“, raccontano nel quartier generale di Just Fit 2.0.

Il concetto chiave di questo brand è chiaro: trasmettere sono professionalità, competenza, innovazione ed entusiasmo.

Il mese di giugno é molto importante perché con la nuova riapertura a Milano saranno presenti delle novità importanti propedeutiche al nostro sistema di allenamento come la CRIOSAUNA e LA SAUNA AD INFRAROSSI.

“Abbiamo creato un Pacchetto di Affiliazione che darà la possibilità ad imprenditori interessati e selezionati di riprodurre il nostro concetto di STUDIO Fitness in altre zone dell’Italia e non solo”, racconta Driss El Faria.

E non finisce qui: sono previste Nuove aperture tra la fine del 2021 e l’inizio dell’anno 2022. Recentemente sono entrati nuovi Soci 25h (Driss El Faria) e focus 55 (Fabrizio Vallongo) che porteranno un valore aggiunto nella crescita e valorizzazione del brand.