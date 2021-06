John McAfee trovato morto in carcere a Barcellona, ipotesi suicidio

John David McAfee, il fondatore dell’antivirus per computer McAfee e in attesa di estradizione negli Stati Uniti per un presunto reato fiscale, è stato trovato morto questo mercoledì pomeriggio nella cella che occupava nel penitenziario Brians 2 a Sant Esteve Sesrovires (Barcellona). Lo hanno riferito fonti carcerarie a Europa Press.

Il detenuto aveva 75 anni ed era entrato in carcere il 4 ottobre dello scorso anno, per ordine del tribunale. La polizia penitenziaria e il servizio medico sono subito intervenuti ma i medici non sono stati in grado di rianimarlo, ha informato il ministero della Giustizia della Generalitat.

L’autorità giudiziaria si è recata in carcere e sta indagando sulle cause della morte, anche se, secondo la Generalitat, “tutto indica che potrebbe trattarsi di un suicidio”.