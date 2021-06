L’Italia di Mancini ha appassionato tutti

Tutti con il Mancio, tutti con l’Italia.

La Nazionale italiana ha appassionato l’intero popolo della nostra penisola fin dal percorso di avvicinamento a Euro 2020.

Una Nazionale che con una serie di volti giovani, di grande talento ed empatia, e con una proposta di gioco brillante e piacevole, è riuscita a entrare nel cuore di milioni di tifosi azzurri.

Anche tantissime persone che abitualmente non seguono il calcio hanno iniziato il percorso degli Europei con tante speranze nei confronti della Nazionale azzurra.

Tutti i principali siti di scommesse e giochi del casinò online segnalano, infatti, come l’Italia sia una delle grandi candidate a vincere l’Europeo di calcio, disputatosi in modalità itinerante un anno dopo il rinvio a causa della pandemia.

Ma non è questo il motivo principale che ha portato l’Italia a riavvicinarsi alla propria Nazionale.

La Nazionale veniva infatti da anni veramente bui, dove la selezione azzurra non ha potuto nemmeno fungere da arma di distrazione di fronte alle difficoltà degli ultimi periodi. La mancata qualificazione ai Mondiali del 2018, per mano della Svezia e per colpa della gestione tecnica di Ventura, è sembrata il simbolo di una decadenza e di uno svilimento che rischiava di appropriarsi anche di altri aspetti della vita pubblica italiana.

Quello che, ora, comunica l’Italia guidata da Roberto Mancini, salito alla guida della Nazionale da circa due anni e mezzo, è diametralmente opposto. Ora la selezione azzurra è una squadra densa di talento e di volti giovani, simbolo del rilancio dell’Italia sia entro le proprie mura sia nei confronti del mondo intero. Locatelli, Bastoni, Barella, Donnarumma, Di Lorenzo e Raspadori: volti nuovi, raggianti, simboli di un’Italia che vuole finalmente ripartire.

Ma la Nazionale non è solo questo, poiché ci sono tanti altri elementi che la vanno a comporre. C’è la solidità e l’esperienza difensiva rappresentata da Giorgio Chiellini e Francesco Acerbi, c’è l’elevatissimo tasso tecnico in mezzo al campo di Verratti e Jorginho, c’è la corsa di Spinazzola e anche l’inventiva sulla trequarti di Lorenzo Insigne. L’unica parte mancante resta il reparto offensivo, dove né Ciro Immobile, né Andrea Belotti riescono a offrire solide garanzie per questo ciclo della Nazionale targato Roberto Mancini.

“È una giornata di grande orgoglio per il nostro Paese” (Mario Draghi) 🇮🇹🇪🇺 pic.twitter.com/NJ3Xo8mhxz — Ferdinando Giugliano (@FerdiGiugliano) June 22, 2021

Tutto questo mix di solidità e leggerezza, entusiasmo ed esperienza, freschezza e saggezza si rivede nella nostra Nazionale ma anche in un Paese che vuole ripartire a livello sociale, dopo un anno e mezzo in cui le difficoltà sono state numerose. In questo senso, la Nazionale di Roberto Mancini sembra essere il traino perfetto: dopo il ciclo targato Antonio Conte, la Nazionale sembrava essere giunta ad un punto morto, privo di talento e ambizione. Ora invece un contesto tattico ben preciso, un’identità qualitativamente codificata e un talento generalizzato stanno riportando l’Italia ai fasti di un tempo: d’altronde stiamo pur sempre parlando di una Nazionale che ha vinto per ben quattro volte la Coppa del Mondo. Il nuovo progetto che vede al comando Roberto Mancini rappresenta l’Italia che riparte: bella, entusiasta, ambiziosa ma soprattutto con tante qualità.