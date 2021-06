Instagram, arriva la pubblicazione da desktop

Novità interessanti dal quartier generale di Instagram, il social fotografico che continua a tenere testa a tutti i suoi rivali, incluso TikTok.

La prossima novità di instagram

Il team di sviluppatori ha deciso di avviare i test di una funzione essenziale per coloro che usano la piattaforma da computer, ovvero la possibilità di pubblicare foto proprio come avviene dall’app ufficiale.

Senz’altro questa è una sorpresa molto gradita per quella ristretta fetta di utenti che naviga su Instagram dal proprio PC: sempre più feature dell’applicazione si stanno “trasferendo” anche sulla versione web, naturalmente dopo mesi (o in questo caso addirittura anni) dal lancio originale.

L’obiettivo è molto chiaro: aumentare l’interazione tra il segmento mobile e quello desktop, oltre a rendere più immediata la disponibilità di contenuti freschi in caso di news importanti o eventi inediti.

La novità è stata intercettata durante un’analisi dell’interfaccia Instagram web, che a breve integrerà il famoso tasto a croce “+” che permetterà di pubblicare immagini appena scattate o memorizzate sul nostro computer, un’operazione fino ad oggi impossibile a meno che non si accedesse dalla versione mobile dell’app emulando il software di uno smartphone su PC.

Dai primi dettagli sembrano disponibili 3 formati diversi per adattare allo schermo le immagini che caricheremo: il classico formato “quadrato” (con le proporzioni 1:1), il formato “panoramico” (conosciuto come 16:9) e infine il formato “ritratto” (proporzioni 4:5) per far risaltare gli autoscatti da soli o in gruppo. Non manca poi la fase di post-elaborazione delle foto che già conosciamo, con l’aggiunta di filtri specifici, descrizione dell’immagine, hashtag e naturalmente tagging geografico.

Quando debutterà la nuova funzione instagram

Nulla di particolarmente diverso da quanto abbiamo già visto su app, quindi, ma certamente un’aggiunta di valore per chi preferisce velocizzare il caricamento foto se sta lavorando al computer.

La funzione, che debutterà nei prossimi mesi dopo aver concluso i test, verrà probabilmente accompagnata dalla disponibilità su desktop delle Stories e di IGTV: se saremo fortunati potremo vedere i primi cambiamenti entro fine estate.