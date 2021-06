Indiana Jones 5, Harrison Ford si ferisce provando scena

Harrison Ford si è ferito alla spalla mentre provava una scena di combattimento di ‘Indiana Jones 5’. A riportarlo è il sito specializzato ‘Deadline Hollywood’. L’entità del suo infortunio non è stata ancora resa nota, ma si sa con certezza che riguarda l’articolazione della spalla dell’attore. Una dichiarazione ufficiale della Disney, che riporta l’accaduto, fa sapere che il regista James Mangold “continuerà a girare le scene intorno a Ford, mentre verrà valutato il trattamento appropriato per l’attore. Il programma delle riprese verrà riconfigurato secondo necessità nelle prossime settimane”. La Disney ha fissato la data d’uscita del thriller d’azione di Lucasfilm per il 29 luglio 2022.

La produzione di ‘Indiana Jones 5’ è iniziata all’inizio di questo mese a Pinewood e in altre località del Regno Unito. Ford recita al fianco di Mads Mikkelsen, Phoebe Waller-Bridge, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson e Thomas Kretschmann. Il regista di Logan James Mangold prenderà le redini della regia da Steven Spielberg, che è ancora produttore insieme a Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel. Anche John Williams, che ha lavorato su ogni colonna sonora della saga, che ormai ha 40 anni, incluso il suo tema iconico, sta tornando come compositore.

Ford aveva già subito un grave infortunio quando la sua gamba era stata rotta da una porta idraulica, nel corso di uno strano incidente sul set all’interno dell’astronave ‘Millennium Falcon’ mentre interpretava l’iconico ruolo di Han Solo in ‘Star Wars: Il risveglio della forza’, nel giugno 2014 ai Pinewood Studios di Londra. C’è da augurarsi che questo infortunio sia in confronto una battuta d’arresto momentanea per l’attore, che all’età di 78 anni è ancora in ottima forma.