Il Libro Possibile 2021: il programma e gli ospiti di Vieste

Nuovo capitolo del Libro Possibile a Vieste: attesa la terza carica dello Stato il Presidente della Camera Roberto Fico e lo scrittore inglese Patrick McGrath.

Il Festival estivo diretto da Rosella Santoro oggi pubblica online sul suo sito il programma delle quattro serate eXXtra che, per la prima volta, si svolgono nello splendido borgo marino a Nord della Puglia. Una novità assoluta realizzata in occasione del XX anniversario del Libro Possibile che quest’anno raddoppia date e location: il 7, 8, 9 e 10 luglio “nel blu dipinto di blu” di Polignano a Mare (Ba) e il 22, 23 e il 29, 30 luglio nella “perla del Gargano”, Vieste (Fg).

L’incipit del Libro Possibile a Vieste si preannuncia decisamente rock con l’apertura, il 22 luglio, affidata a Piero Pelù in veste di scrittore con il suo libro‘Spacca l’infinito’(ed. Giunti). A seguire, si volge lo sguardo verso l’America contemporanea di Trump e Biden con i giornalisti Francesco Costa e Giovanna Pancheri, autori rispettivamente di‘Una storia americana’ (Mondadori) e ‘Rinascita Americana’ (Sem). Si prosegue con l’intervista incrociata tra il comico Dario Vergassola e Alessio Giannone in arte Pinuccio, l’inviato da Bari diStriscia La Notizia, per una presentazione inusuale a due voci dei rispettivi libri ‘Le storie di un mondo immaginario’ (Baldini+Castoldi) e ‘Annessi e Connessi’ (Mondadori). Finale di serata con il critico Vittorio Sgarbi che con parole e immagini presenta il suo libro ‘Ecce Caravaggio’ (La Nave di Teseo).

La sera del 23 luglio c’è grande attesa per l’incontro con l’ospite internazionale Patrick McGrath che parla del suo ultimo thriller new gothic, ‘La lampada del diavolo ‘(La nave di Teseo), con la lettura di alcuni passi scelti a cura del talentuoso attore foggiano, Gianmarco Saurino. Inoltre, sono protagonisti della serata: Mario Tozzi che, con uno spettacolo inedito dal titolo ‘I padroni del mondo’ parla di ecologia, evoluzione, storia e pandemie con gli interventi musicali dell’apprezzato ed eclettico jazzista Enzo Favata; l’economista Carlo Cottarelli parte dal suo libro ‘All’inferno e ritorno’ (Feltrinelli) per una riflessione sulla rinascita del nostro Paesee con un’incursione telefonica di Pinuccio; il vicedirettore di Rai1, giornalista di origine tarantina, Angelo Mellone è sul palco assieme a Gigi Marzullo per un’intervista incrociata sui rispettivi libri ‘Nelle migliori famiglie’ (Mondadori) e ‘Si faccia una domanda’ (RaiLibri). Finale di serata con l’intervento del direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio dal titolo ‘Il Golpe Buono e il Governo dei migliori’, ovvero una personale e lucida analisi di attualità politica che parte dal suo ultimo lavoro editoriale ‘I segreti del Conticidio’ (PaperFirst).

Il 29 luglio il Libro Possibile porta a Vieste la terza carica dello Stato Roberto Fico per dibattere su ‘SUD, cultura e ripartenza’ con il giornalista di La7 Paolo Celata.Segue un focus sulla giustizia che si articola su due incontri importanti: con Lirio Abbate, tra i più apprezzati giornalisti che scrive di mafia,autore di ‘Faccia da mostro’ (Rizzoli) in dialogo con l’ex procuratore generale presso la corte d’Appello di Palermo Roberto Scarpinato. Econ Salvatore Borsellino, fratello del magistrato ucciso dalla mafia nel ’92 a Palermo, per un tributo alla figura di Paolo Borsellino in dialogo con il giornalista Peter Gomez, direttore del Fattoquotidiano.it. Una riflessione sulla nostra società post pandemica èaffidataa Paolo Crepet e al suo libro‘Oltre la Tempesta’ (Mondadori). Grande attesa per la band pugliese Boomdabash, già in testa alle classifiche con il nuovo tormentone dell’estate firmato con Baby K, e presente a Vieste per parlare del libro ‘Salento d’amare’ (DeAgostini). Conclude la serata il popolare volto TV e imprenditore nella ristorazione Joe Bastianich con il suo ultimo decalogo ‘Le regole per il successo’ (Mondadori).

Per il gran finale della XX edizione del Libro Possibile, il 30 luglio a Vieste sono presenti sul palco: il rapper BLIND che racconta la sua storia di riscatto dalla strada al podio di XFactor, per poi scalare le classifiche musicali e adesso al suo debutto in libreria con ‘Cicatrici’ (Mondadori);l’immunologa Antonella Viola, che insegna ‘A danzare nella tempesta’ (Feltrinelli), per affrontare le emergenze pandemiche affidandosi alla scienza; la biologa Barbara Gallavotti, giornalista e divulgatrice scientifica ospite fissa del programma di Giovanni Floris su LA7, protagonista e autrice dell’incontro a Vieste dal titolo ‘Virus e Libertà’. Si parla di diritti inviolabili e del sogno possibile di salvare vite umane nell’incontro a tre voci con Cecilia Strada, responsabile della comunicazione di ResQ People Saving People, Gabriella Nobile fondatrice dell’associazione Mamme per la pelle e l’ex magistrato di ‘Mani Pulite’ Gherardo Colombo, oggi presidente onorario della’Associazione ResQ. A spiegare al pubblico ‘Le regole di un mondo senza regole’ ci pensano gli imprenditori italiani tra i più apprezzati del made in Italy anche all’estero Brunello Cucinelli, Oscar Farinetti, Giuseppe Stigliano e Michele Andriani. Finale di serata con Roberto Saviano che partendo dal suo ultimo libro ‘Gridalo’ (Bompiani) si sofferma a ragionare con il pubblico sull’attualità e sui meccanismi della propaganda, della censura e della manipolazione.

Quest’anno Libro Possibile ospita tra Polignano a Mare e Vieste oltre 200 gli ospiti, tra cui l’annunciato Premio Nobel per la Letteratura Wole Soyinka per un incontro-intervista che ripercorrerà la sua, a dir poco, straordinaria biografia e produzione letteraria. Protagonisti gli autori best seller italiani e stranieri tra i più premiati e amati dal pubblico, oltre ad alte cariche istituzionali, intellettuali, scienziati, imprenditori, giornalisti, celebrity e influencer; in un succedersi dipresentazioni letterarie, dibattiti, tavole rotonde, spettacoli e reading, con anche uno spazio dedicato ai giovani lettori al Libro Possibile Caffè. Per un doppio appuntamento che offre una riflessione culturale ampia e stimolante, lungo la costa del mare Adriatico, da Sud a Nord della Puglia, regione tra le più apprezzate per turismo di qualità, bellezze artistiche e naturali, e prodotti enogastronomici.

La XX edizione del Libro Possibile è sostenuta dalla Regione Puglia.

Partner istituzionali: Comune di Polignano a Mare e Comune di Vieste.

L’evento è patrocinato da: Ministero della cultura, CNR, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Politecnico di Bari, Università di Bari, Premio Asimov, Distretto Tecnologico Aerospaziale.