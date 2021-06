Monica Setta e Maurizio Costanzo ospiti de Il caffè di Raiuno

Sabato 26 giugno, alle 6.00, su Rai1 torna Il Caffè di RaiUno tra cultura, musica, libri, arte e attualità.

Ospiti e anticipazioni

Tra gli ospiti di Pino Strabioli e Roberta Ammendola, la giornalista del Tg1 Micaela Palmieri con il libro “Educazione Ambrosiana”.

Il critico tv Santino Fiorillo consiglierà le letture per le vacanze.

E ancora, la conduttrice di “Uno Mattina in famiglia” Monica Setta, attualmente in libreria con “Quadrare i conti”, illustrerà come spendere meglio i risparmi.

Ospiti al “Caffè” anche la cantautrice Levante, nelle vesti di scrittrice con il romanzo “E questo cuore non mente” e il conduttore Beppe Convertini.

Infine Maurizio Costanzo, per parlare del suo ritorno in tv su Rai3, da metà luglio, con il nuovo programma “Io li conoscevo bene”.