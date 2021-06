Idee e proposte per un’Italia responsabile

Idee e proposte per rinnovare il Paese secondo logiche sostenibili, rafforzandone la competitività e quindi la capacità di creare occupazione e benessere. Con questo obiettivo Centromarca prosegue la collaborazione con il Corriere della Sera nell’ambito del ciclo di web conference ‘I Valori della Marca’. Il secondo appuntamento, ‘Proposte per un’Italia responsabile e sostenibile’, sarà trasmesso in diretta streaming il 23 giugno, dalle 11 alle 13 su corriere.it.

Il programma prevede interventi di: Ferruccio de Bortoli (Editorialista, Corriere della Sera), Francesco Mutti (Presidente, Centromarca), Stefano Moriggi (Filosofo della Scienza, Università Milano Bicocca), Nando Pagnoncelli (Presidente, Ipsos), Mario Monti (Presidente, Università Bocconi), Alexandra Palt (Vice Presidente Esecutivo, Gruppo L’Oréal), Paolo Barilla (Vice Presidente, Gruppo Barilla). Per le conclusioni è stato invitato il Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti.