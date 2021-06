Hard Rock Cafe celebra 50° anniversario annunciando partnership con Messi

Da quando ha aperto i battenti del primo Hard Rock Cafe a Londra nel 1971, Hard Rock International si è affermata come una delle aziende più riconosciute a livello mondiale. Il brand dà il via alle celebrazioni per il suo 50° anniversario svelando la partnership con il calciatore Lionel Messi, che diventa così il primo ambasciatore Hard Rock tra gli atleti. L’accordo avrà la durata di cinque anni.

La collaborazione richiama le radici di Hard Rock: le Classic T, ormai famose in tutto il mondo, sono state realizzate quando il primo Cafe di Londra ha sponsorizzato una squadra di calcio locale agli inizi degli anni ’70, mettendo il proprio logo sulle maglie da gioco. Le casacche inutilizzate furono restituite al Cafe e poi regalate ai clienti più affezionati. Alla fine, il ristorante ha dovuto allestire uno stand separato per gestire proprio la vendita di questo materiale. Fino ad oggi, la Classic T di Hard Rock rimane parte integrante dell’identità del marchio.

In virtù della prestigiosa partnership, Hard Rock ha realizzato una nuova collezione ispirata al suo nuovo ambasciatore. Oltre allo speciale logo del 50° anniversario, il concept del nuovo merchandising esalta alcune delle caratteristiche più importanti del campione argentino, come il leone, il numero 10 e il suo stesso logo. Questa collezione si unisce alla linea di merchandising iconico del marchio, disponibile in tutti i suoi negozi e nello shop online https://shop.hardrock.com/en-us/messi.

“Negli ultimi cinque decenni, il brand Hard Rock è cresciuto fino a diventare uno dei marchi più riconoscibili e amati al mondo, con un Cafe, Hotel o Casinò situati in 68 paesi”, ha detto Jim Allen presidente di Hard Rock International. “Quando abbiamo raggiunto il traguardo del nostro 50° anniversario, siamo anche stati consapevoli che per dare il giusto risalto ad un traguardo di questo tipo dovevamo festeggiare con un’icona altrettanto importante. E non c’era scelta migliore del leggendario Lionel Messi.”

“Sono onorato di collaborare con un marchio così rinomato come Hard Rock, e ancora di più in questo momento storico – il suo 50° anniversario!” ha detto Lionel Messi. “Lo sport e la musica sono parte integrante della mia vita, una combinazione perfetta tra la mia professione e il tempo libero. Unire entrambi è un grande successo, e sono molto felice che abbiano contato su di me per questa speciale occasione. È un onore essere il primo atleta a legarsi ad un marchio che ha un’affinità storica con le leggende della musica”.

Allen e Messi hanno suggellato questo accordo con un originale scambio di regali. Messi ha regalato una replica firmata del suo pallone d’oro, gesto che Allen ha ricambiato con una chitarra elettrica disegnata appositamente per lui. Una copia della chitarra, firmata dal giocatore, sarà esposta in una location Hard Rock che sarà annunciata prossimamente, rendendola parte della collezione di oggetti musicali più preziosa del mondo.

La partnership fa parte di “Live Greatness” la nuova campagna che Hard Rock lancia per il suo 50° anniversario, per segnare un prima e un dopo nella storia del brand: onorando il passato, ma facendo brillare una luce nuova nel futuro. In questa campagna, Messi fa il suo debutto come ambasciatore, protagonista di uno spot che unisce in modo originale le sue abilità con il pallone, e che prende posto tra gli amati cimeli del marchio.

Il 14 giugno 2021 segna il 50° anniversario dell’apertura di Hard Rock Cafe a Londra. In questa occasione importante, e per dare il via ai festeggiamenti, i ristoranti museo di Firenze, Venezia e Roma offriranno il Country Burger a 0,71 Euro. Prenotazioni disponibili su hardrockcafe.com. Dal 14 giugno al 30 sulle piattaforme Delivery sarà possibile ordinare il menu dedicato Founder’s Day Bundle (HRC’s Country Burger + patatine + Coca Cola). Nel Cafe di Firenze, dove si festeggia anche il decimo anniversario dall’apertura, si potranno ordinare i Country Burger al prezzo speciale di 0,71 centesimi in due fasce orarie dalle 11.00 alle 12.00 e in replica dalle ore 17 alle ore 18.00 e Happy Hour dalle 17 alle 18.

I clienti potranno scattarsi una foto ricordo nel photo booth allestito per l’occasione sul palco del Cafe di Firenze, mentre si alternerà una playlist di video musicali. E, prima del taglio della torta che concluderà i festeggiamenti, ci sarà lo spettacolo di LUMEN INVOCO – Light Entertainment’ e ‘Butterfly Dance’ a partire dalle 20.30 – una suggestiva performance luminosa di ballerine professioniste. A tutti i clienti che frequenteranno il Cafe il 14 giugno sarà omaggiata una fetta di torta per festeggiare questo importante anniversario.

Nel Cafe di Roma i Country Burger a 0,71 centesimi saranno disponibili dalle 11.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 18.00; sarà allestito un angolo photocall con la torta celebrativa del 50esimo; sono previste decorazioni a tema all’interno e luci in “neon pink” sulla facciata. Alle 20.30 il Dj set con Cristiano Colaizzi per rivivere i classici degli anni 70 e non solo.

Nel Cafe di Venezia dalle 11.30 alle 12.40 saranno offerti 50 Country Burger in 50 minuti (previa prenotazione con conferma di disponibilità via mail) e dalle 17.50 alle 18.40 si replica con altri 50 burger nello special Happy Hour che prevede anche il 50% di sconto sui cocktail. Durante tutta la giornata i clienti che decideranno di pranzare o cenare al Cafe riceveranno una fetta di torta. E poi, Dj set con Christian Effe per 50 minuti di musica, con le 50 migliori hit degli ultimi 50 anni.

Dal 14 giugno in tutti Rock Shop all’interno dei Cafe e nei Rock Shop Rialto (Venezia) e Vaticano (Roma) sarà possibile acquistare il nuovo merchandising targato Leo Messi.