Green pass in Italia, tutto quello che c’è da sapere in un video

Green pass in Italia, già online il certificato verde Covid 19 che rende più semplice l’accesso ad eventi e strutture nel nostro Paese e che faciliterà dal primo luglio gli spostamenti in Europa. Ma cos’è, chi può richiederlo e come ottenerlo? Ecco tutte le risposte in un video del ministero della Salute, dell’Economia e dell’Innovazione tecnologica.