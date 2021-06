Ghedini: “Campagna diffamatoria del Fatto Quotidiano contro Berlusconi”

Niccolò Ghedini contro Il Fatto Quotidiano. “Anche quest’oggi – precisa – ‘Il Fatto Quotidiano’ continua nella sua diffamatoria campagna sulla provenienza di alcune asserite somme di denaro, che sarebbero pervenute in modo non trasparente 40/50 anni or sono a Fininvest e al presidente Berlusconi. Per farlo cita in modo non corretto le dichiarazioni del dottor Giuffrida, che è stato invece chiarissimo e definitivo di fronte all’Autorità giudiziaria. Nessuna opacità nei flussi di denaro. E per quanto riguarda la sentenza di primo grado nei confronti del dott. Marcello Dell’Utri si deve ricordare che non solo non è definitiva, ma non riguarda in nessun modo Fininvest o il presidente Berlusconi, che non erano parti in quel processo”, precisa l’avvocato di Silvio Berlusconi e parlamentare azzurro.

“Si tratta, quindi – assicura l’avvocato di fiducia dell’ex premier – di un passaggio motivazionale ancora sub judice senza alcun valore neppur indiziario. Nessuna smentita dunque di quella che è la realtà processuale correttamente rappresentata, ma la pervicace volontà di diffamare ancora una volta il Presidente Berlusconi e la Fininvest”, conclude Ghedini.