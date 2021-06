Germania, attacco con il coltello: 3 morti e 6 feriti

Diverse persone sono state accoltellate nel centro della città meridionale tedesca di Wurzburg in un attacco che ha provocato vittime e feriti. Lo rende noto la polizia. Secondo la Bild ci sarebbero tre morti e sei feriti. L’assalitore è stato catturato. L’aggressore è stato fermato dagli agenti che hanno usato le armi da fuoco e lo hanno colpito a un ginocchio. Alcuni dei feriti, secondo quanto riporta la Bild, sarebbero gravi. Al momento non c’è più alcun pericolo per la popolazione, ha riferito la polizia. Le aree del centro città restano bloccate.

“Non abbiamo alcun indizio della presenza di altri assalitori”, ha precisato un portavoce della polizia locale, intervenuta sul posto dopo aver ricevuto una chiamata di emergenza intorno alle 17. Al momento non è emerso nulla sui motivi dell’aggressione: l’uomo avrebbe colpito a caso i passanti.