Funivia Mottarone, tv tedesca: “Forchettone usato già nel 2014”

Il forchettone veniva usato sulla funivia del Mottarone già nel 2014. Lo afferma l’emittente tedesca Zdf, che nel programma Frontal 21 mostrerà le immagini girate da un videoamatore svizzero, Michael Meier, appassionato di funivie. Meier, secondo il sito della Zdf, ha filmato la funivia del Mottarone in 3 occasioni: nel 2014, nel 2016 e nel 2018. Dopo l’incidente avvenuto 10 giorni fa, Meier ha riesaminato foto e video e ha scoperto la presenza del dispositivo in grado di disattivare il freno. “Ho notato che questi forchettoni si vedono già in queste foto. Già nel 2014 questi forchettoni venivano usati con le persone in cabina”, ha detto Meier alla Zdf. Le immagini, evidenzia l’emittente, sono a disposizione anche degli inquirenti italiani.