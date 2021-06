Funivia Mottarone, il piccolo Eitan lascia la rianimazione

Tragedia della funivia del Mottarone, il piccolo Eitan ha lasciato la rianimazione poco dopo pranzo ed è stato trasferito in un reparto di degenza. Il bimbo, 5 anni, è l’unico sopravvissuto all’incidente. Le condizioni del piccolo, dal 23 maggio ricoverato all’ospedale Infantile Regina Margherita di Torino, sono dunque in continuo miglioramento tanto che i medici, ieri, avevano sciolto la prognosi. Il giorno della tragedia il bambino era stato sottoposto a un lungo intervento chirurgico per stabilizzare le ferite agli arti riportate nell’urto.