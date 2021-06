Frenetico e pieno di energia: ecco Take me beside you

Dopo una grande attesa arriva oggi Take me beside you, il nuovo singolo dei The French Fries.

Protagoniste le voci di Danilo Tasco e Mia Meneghini, una coppia sia nell’arte che nella vita.

Il duo rivelazione dell’anno, secondo i nostri Lifestyle Awards, torna con un singolo carico di energia in cui si si affiancano, si mescolano e concatenano le due voci in un perfetto mix di stili. Il tutto accompagnato da un beat implacabile e una linea di basso che ha come protagonista Saturnino.

Il brano è prodotto da Danilo Tasco per INRI

Ascolta il nuovo singolo dei The French Fries