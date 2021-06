Focolaio Covid palestra Milano, altri 2 contagi

Crescono i contagi nella palestra di Milano, dove nei giorni scorsi erano stati individuati dieci casi di Covid. “Ci sono 2 nuovi positivi collegati allo stesso focolaio”, comunica l’Ats Città Metropolitana, aggiungendo che il totale sale, quindi, a “12 casi, tutti in isolamento”. L’Agenzia di tutela della salute ha fatto “richiesta di sequenziamento per tutti i positivi”. “Per un caso, già comunicato, si tratta di variante Delta (ex indiana) – precisa l’Ats – mentre per gli altri 11 si è in attesa dei risultati di laboratorio”. “Solo un caso su 12 è stato ricoverato – conclude la nota – mentre gli altri sono seguiti al domicilio”.