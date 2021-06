Florida, camion su parata Pride: un morto

Un camion ha investito due uomini durante una parata del Pride a Fort Lauderdale, vicino a Miami, in Florida. Lo rende noto la Cnn, spiegando che uno dei due è morto e l’altro è ferito. “Entrambi sono stati portati al Broward Health Medical Center, dove uno è stato dichiarato morto”, ha detto il detective del dipartimento di polizia di Fort Lauderdale, Ali Adamson, in una conferenza stampa. La seconda vittima non sarebbe in pericolo di vita. Adamson ha detto che l’Fbi sta conducendo le indagini, ma non è ancora chiaro se l’incidente fosse intenzionale. “Stiamo valutando tutte le possibilità – ha detto Adamson – Non si può escludere nulla”.

La Stonewall Pride Parade era appena iniziata quando è successo l’incidente ed è subito stata annullata. Wilton Manors, il sobborgo di Fort Lauderdale dove si stava svolgendo il Pride, è un luogo a “forte presenza gay”, secondo quanto riferisce il sito web della città, ed è famoso per essere una meta privilegiata per la comunità gay, lesbica, bisessuale e transgender.