Fino all’Alba, il nuovo singolo di Aiello

Esce oggi il nuovo singolo di Aiello, “Fino all’alba (ti sento)”, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio.

Il nuovo brano di Aiello

“Fino all’alba (ti sento)”, prodotto da BRAIL e ZEF, è il modo in cui Aiello vede l’estate, il suo personale manifesto urban meridionale. La chitarra flamenca incontra suoni più street, le armonie più latine si mescolano al clubbing.

“Mi piacerebbe che la gente ballasse questa canzone e nel mentre si sentisse libera di essere, di scegliere, di amare. Droppare un pezzo in estate non vuol dire per forza cadere in certi cliché musicali, si può far ballare la gente con un sound diverso e parlando di cose importanti”.

“Fino all’alba (ti sento)” è anche un manifesto dell’amore libero. Il messaggio che porta con sé è quello della libertà di essere chi si vuole, senza confini o limitazioni di alcun genere. Ognuno deve poter seguire la propria natura, senza sentirsi in difetto o a disagio, mai.