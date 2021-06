Festival Libro Possibile 2021, ospite il premio Nobel Wole Soyinka

Il Premio Nobel per la Letteratura Wole Soyinka sceglie il Festival Il Libro Possibile per chiudere al Sud la sua due giorni in Italia.

Il più grande poeta, drammaturgo e scrittore nigeriano, profondo studioso di Dante, il giorno dopo del suo reading alla Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, il 10 luglio è ospite sul palco del Libro Possibile per un incontro-intervista che ripercorrerà la sua, a dir poco, straordinaria biografia e produzione letteraria. In esclusiva per il Libro Possibile, il premio Nobel Soyinka riserverà qualche anticipazione del suo atteso ritorno al romanzo dopo cinquant’anni con la pubblicazione del libro che sarà tradotto e pubblicato a fine anno in Italia da La Nave di Teseo.

Il Libro Possibile annuncia la presenza di Soyinka in concomitanza della pubblicazione online del cartellone di Polignano a Mare, consultabile sul sito ufficiale www.libropossibile.com.