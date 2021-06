Feltri: “Grillo in disgrazia, Travaglio ha scelto Conte perché è la strada più facile”

L’articolo a firma di Marco Travaglio oggi in prima pagina sul Fatto “non mi ha stupito. Mi sono accorto già da molto tempo che Travaglio ha un debole per Conte. Oltretutto, Grillo è in difficoltà in questo momento, non solo per via della vicenda del figlio ma anche per il caos che si è creato all’interno del Movimento 5 Stelle, per cui è evidente che Travaglio ha scelto la strada più facile”. A dirlo all’Adnkronos è Vittorio Feltri, che commenta così l’articolo odierno del direttore de ‘Il Fatto Quotidiano’ Marco Travaglio.

“Travaglio -prosegue Feltri- non mi ha stupito perché è da molto tempo che manifesta più di una simpatia per Conte, c’è un’adesione di tipo ideale, quindi è ovvio che di fronte ad una diatriba fra Grillo e Conte abbia scelto Conte”. Oltretutto, sottolinea Feltri, “Grillo in questo momento è in una situazione molto più difficile di Conte, perché Conte è un avvocato e può fare mille cose, anche cose che godono di una certa stima nell’elettorato, almeno leggendo i sondaggi, mentre il povero Grillo dopo il famoso filmato, che peraltro a me non ha assolutamente scandalizzato, è andato in disgrazia”.

E su quello che può accadere adesso nel Movimento, l’ex direttore di Libero fa un’analisi precisa. “Quando succedono queste cose nei partiti, nei gruppi ‘folti’, sono dei segnali di malessere generale, non soltanto dei litiganti -osserva- E mi pare che questo lo si possa affermare, perché dentro i Cinque Stelle c’è un sommovimento che fa impressione che nessuno poteva immaginare avvenisse. Quindi, ciascuno cerca di salvare le proprie terga e spesso lo fa anche in modo maldestro, ma poi vedremo i risultati”. Per il momento, conclude Feltri, “possiamo solo capire che è in atto un movimento tellurico: poi chi resterà in piedi e chi cadrà lo vedremo, per ora è impossibile fare delle previsioni su base logica”.