Federico Zampaglione: il film Morrison fa incetta di premi

Il successo di Morrison sta portando Federico Zampaglione in giro per tutta l’Italia tra festival e rassegne cinematografiche, occasione per festeggiare gli ottimi risultati ottenuti dal film sia in termini di pubblico che di critica con molte proiezioni sold out.

L’ultimo lavoro da regista di Federico Zampaglione, girato durante la pandemia, ha segnato la riapertura di molte sale cinematografiche chiuse a causa del Covid e sta proseguendo la sua corsa estiva partecipando a diversi festival e concorsi.

Zampaglione è stato premiato come Artista Multimediale Italiano all’ultima edizione del Premio Roma Videoclip e ha ricevuto il Premio Castiglione Cinema 2021. Inoltre, il brano “Cerotti”, contenuto nella colonna sonora, ha ricevuto una candidatura ai Nastri D’argento (Nastri che ieri sera hanno premiato il protagonista di Morrison Lorenzo Zurzolo nella Sezione Giovani).

Prossimo appuntamento l’apertura del Genova Reloaded, festival Cinematografico che ospiterà Federico Zampaglione domani sera. Il film verrà presentato nelle prossime settimane in numerose arene estive prima di approdare dopo l’estate su Sky e Amazon Prime.