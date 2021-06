Fasma tra gli ospiti di Playmag su Raiplay

Amatissimo dai giovani, due partecipazioni al Festival di Sanremo e un doppio disco di platino.

È Tiberio Fazioli, in arte “Fasma”, rapper italiano noto soprattutto per l’abilità nell’affiancare sonorità rock al tradizionale ritmo del rap.

Sarà lui l’ospite principale della decima puntata di PlayMag, il magazine di RaiPlay dedicato allo spettacolo e pensato prevalentemente per i millennials.

Disponibile dal 16 giugno nel nuovo episodio, il conduttore Livio Beshir ci porterà a scoprire meglio il significato delle popolari canzoni del rapper romano, che recentemente ha pubblicato il nuovo singolo “Indelebile”. In apertura di puntata spazio anche all’arte contemporanea, con un approfondimento sulla mostra “American Art”, allestita a Palazzo Strozzi a Firenze, che celebra l’arte moderna degli Stati Uniti d’America attraverso oltre 80 opere di artisti come Andy Warhol, Mark Rothko, Bruce Nauman e tantissimi altri. Si parlerà poi di cinema, con la presentazione del film di Elisa Amoruso “Maledetta primavera”, che dopo essere stato presentato alla Festa del Cinema di Roma lo scorso autunno, è arrivato nelle sale con un cast che vanta tra i protagonisti Micaela Ramazzotti, Giampaolo Morelli e le giovanissime Emma Fasano e Manon Bresch.

Nicole Rossi intervisterà invece Benedetta Mazza, per farsi svelare i segreti del mondo “beauty”. Mentre sul finale di puntata si parlerà di fotografia con un grande professionista del settore: Gabriele Micalizzi, uno dei fotoreporter italiani più famosi al mondo! Collaboratore di testate nazionali ed internazionali, come il New York Times o il The Guardian, l’Internazionale o il Wall Streat Journal racconterà il suo punto di vista su questa magnifica arte.

Il programma chiuderà, come sempre, sulle note di “Tattica”di Fulminacci.

Nella nuova edizione di PlayMag viene presentato lo spettacolo in tutte le sue forme: cinema, serie tv e fiction italiana, musica, fotografia, teatro, moda e molto altro, con ospiti ed interviste in esclusiva. Tutte le puntate integrali, così come le interviste esclusive, sono sempre disponibili online su RaiPlay. La regia è affidata a Matteo Bini.