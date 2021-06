Far Cry 6: novità importanti per tutti i gamer

Ottobre sarà un mese di fuoco per tutti i fedelissimi della saga di Far Cry, una serie sparatutto in prima persona che ci tiene compagnia da ormai 20 anni, facendo della sopravvivenza in ambienti selvaggi e luoghi inesplorati del mondo il suo principale punto di forza.

Il sesto capitolo del franchise di Ubisoft ha completato con successo le fasi di sviluppo e beta test, spronando la software house a rivelare la data di uscita del titolo multipiattaforma che vedremo su console PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e Series S, Stadia, Amazon Luna, e ovviamente PC: Far Cry 6 arriverà il prossimo 7 Ottobre, con una storia completamente nuova e ambientata nei lontani Caraibi.

Al centro della trama vedremo, come da consuetudine, un personaggio principale scaltro e agguerrito alla ricerca di un’eccellente strategia militare per combattere gli oppressori della regione: in Far Cry 6 vestiremo i panni del rivoluzionario Dani Rojas contro il locale dittatore Anton Castillo, che potremo affrontare associandoci con ex spie, mercenari e strateghi esperti dell’antica arte della guerra.

Quello che renderà il nuovo Far Cry veramente diverso dai precedenti sarà la massima libertà espressiva nello stile di lotta e sabotaggio destinato a far collassare il regime di Castillo, scegliendo a seconda dei casi la forza bruta o la sottigliezza, ingegnandoci ad esempio nel tagliare le linee di rifornimento ai nemici. L’aspetto che invece lo renderà degno erede della serie è la presenza di ambientazioni ricchissime di particolari, molto eterogenee tra loro: dalla giungla equatoriale alle rovine di antiche città, anche l’occhio avrà certamente la sua parte.

Il trailer

Mentre aspettiamo pazientemente l’uscita della nuova fatica della casa canadese, Far Cry 6 è pre-ordinabile sull’Ubisoft Store già ora con tanti bonus aggiuntivi (tra cui un codice per lo sblocco di decorazioni aggiuntive delle armi e un’action figure di una protagonista del gioco): per i più curiosi, il trailer ufficiale è disponibile qui