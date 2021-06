Facebook smartwatch: un’alternativa ad Apple Watch?

Pochi mesi fa hanno iniziato a trapelare le prime news in merito al primo wearable firmato Facebook: si tratta proprio di quel tanto discusso smartwatch compatibile con tutte le principali funzioni del celebre social network in blu.

Da allora, si sono susseguite alcune indiscrezioni interessanti, per quanto non ufficiali, che pian piano si sono però concretizzate in informazioni plausibili sul dispositivo.

Lo smartwatch di Facebook, da quanto apprendiamo nelle ultime news disponibili, si pone un obiettivo abbastanza ambizioso: proporsi come alternativa all’attuale generazione di Apple Watch, rendendo il dispositivo indipendente dallo smartphone a cui per tradizione la maggior parte degli smartwatch è associata. E’ chiaro che per raggiungere questo scopo sarà necessario dichiarare guerra alla Mela anche e soprattutto dal punto di vista della multimedialità, puntando contemporaneamente alla connettività facilitata sui social di riferimento.

Per raggiungere l’obiettivo, l’indossabile “made in Facebook” si doterà di ben due fotocamere, una dedicata espressamente alle videochiamate rapide ed una seconda che permette di registrare video HD (con autofocus abilitato) e scattare fotografie subito pronte ad essere condivise, eventualmente facendo leva su un sistema meccanico che consente all’obiettivo di separarsi parzialmente dal telaio per consentire una migliore inquadratura panoramica.

A questa dotazione fotografica alquanto intrigante per un wearable si accompagnerà un centro notifiche potenziato, e la possibilità di attivare alcune funzioni tipiche delle fitness band, tra cui spiccherà il cardiofrequenzimetro. A questi probabili funzionalità del device si aggiunge, almeno negli Stati Uniti all’inizio, la connettività 4G (che a seconda della disponibilità degli operatori nostrani e naturalmente dell’hardware installato potrebbe volgere addirittura al 5G).

Trattandosi infine di un dispositivo in bilico tra la fascia media e quella alta della gamma, l’orologio smart del social più famoso dovrebbe guadagnare terreno in termini di prezzo rispetto ad Apple Watch; ma aspettiamo naturalmente dati più precisi per poter dare il verdetto ufficiale sul costo del gadget più chiacchierato del momento.