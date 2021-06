Europei a casa The Jackal: la terza puntata (20 giugno)

Numeri ancora in crescita per “Europei a casa The Jackal”, in esclusiva su RaiPlay. Svizzera-Italia, registra, in termini di legitimate streams, un incremento del 6% rispetto alla serata di debutto di venerdì 11 giugno con la Turchia e una crescita del 27% del numero medio di ascoltatori.

Più di 110 mila gli spettatori stregati dall’ ironia del popolare gruppo comico napoletano e dai loro ospiti. Oltre 105 mila le visualizzazioni durante il secondo match con il 55% della platea che si conferma essere molto giovane (under 45).

Domenica 20 giugno (ore 18) Ciro, Fabio, Aurora, Fru, Claudia e Simone torneranno in diretta per il terzo appuntamento del programma, dove seguiranno l’ultima partita degli Azzurri, contro il Galles, valida per il primo posto nel gruppo A.

A ridere, scherzare e soffrire insieme a loro ci saranno Francesco Pannofino, Carl Brave, Noemi, Carolina Morace e Vincenzo De Lucia, ospiti del salotto dei The Jackal per i 90 minuti di match.

Certo, con l’Italia già qualificata la gara potrà essere vissuta con maggior serenità, ma c’è ancora il primo posto da conquistare e i ragazzi di Mancini vorranno sicuramente fare bene.

Con un occhio al campo ed uno ai social, i protagonisti non si risparmieranno in commenti e reazioni davanti alle azioni più emozionanti. Appuntamento dunque domenica 20 giugno, poco prima delle 18, per un pomeriggio che si annuncia ricco di divertimento.