Euro 2020, tifoso cade da spalti a Wembley: è grave

Un tifoso è caduto da una tribuna dello stadio di Wembley subito dopo l’inizio della partita Inghilterra-Croazia di Euro2020. L’uomo è in gravi condizioni, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto è stato portato in ospedale, ha riferito un portavoce dello stadio. A Wembley sono in corso gli accertamenti per verificare la dinamica dell’incidente.